Olbia: furgone a fuoco, conducente ferma il mezzo e si salva

I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina per l’incendio di un autofurgone

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina, verso le 12:00, in via Roma angolo via Baronia per l' incendio di un autofurgone .

Il mezzo, secondo le prime informazioni, avrebbe preso fuoco mentre si apprestava a percorrere la rotatoria . Il conducente ha prontamente arrestato il veicolo mettendosi in salvo.

Le squadre dei Vigili del fuoco, prontamente intervenute, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sul posto era presente la Polizia Locale per gli accertamenti di competenza. Non si segnalano feriti mentre il traffico veicolare ha subito chiusure e rallentamenti.