Arrestato piromane: appiccò incendi nell'Oristanese tra il 2019 e il '23

Un operaio di 21 anni è stato arrestato perché accusato di aver appiccato numerosi incendi nell'Oristanese

Di: Redazione Sardegna Live

Un operaio di 21 anni è stato arrestato dal personale del Corpo forestale della Stazione di Villaurbana e del Nucleo investigativo dell'ispettorato di Oristano perché accusato di aver appiccato numerosi incendi tra il 2019 e il 2023 nella zona di Usellus, nell'Oristanese.

Nei confronti del giovane è stata emessa dal Gip del Tribunale di Oristano un'ordinanza di custodia cautelare per incendio aggravato e incendio boschivo aggravato. Adesso si trova rinchiuso nel carcere di Massama. Il personale del Corpo forestale è risalito al 21enne effettuando le indagini sui numerosi incendi scoppiati nella zona. "Solo nel 2022 un incendio distrusse, nella località Turaci, in agro di Usellus, una superficie di 26 ettari interessando un bosco di sughere e macchia mediterranea - ricordano dal Corpo forestale -. In tutti questi anni, soprattutto tra i mesi di giugno, luglio e agosto, una serie di incendi dolosi aveva creato forte preoccupazione nel mondo delle campagne, soprattutto tra gli allevatori, perché le fiamme avevano messo in pericolo bestiame, aziende e minacciato l'abitato di Usellus. Le località interessate sono state Piraferta, Campu Sarais, Meriagu, Turaci. Gli incendi venivano appiccati soprattutto nelle ore più calde".

Da subito le indagini si sono concentrate sul 21enne, che per motivi di lavoro frequentava la zona teatro degli incendi. Gli specialisti della Forestale hanno recuperato nei confronti del giovane tutte le prove che ieri hanno portato all'arresto.

Foto: ciavula.it