Olbia, madre e figlia rapinate e minacciate in casa

Sono madre e figlia le due donne rapinate nella loro casa alla periferia di Olbia nei giorni scorsi

Di: Redazione Sardegna Live

Sono madre e figlia le due donne rapinate nella loro casa alla periferia di Olbia nei giorni scorsi. La notizia è stata resa pubblica solo oggi, dopo la denuncia delle vittime.

Stando a una prima ricostruzione dei Carabinieri, un gruppo composto da tre o quattro uomini si è introdotto di notte all'interno dell'abitazione isolata, nella zona di via Barcellona a Olbia, e avrebbe minacciato con dei coltelli e immobilizzato le due donne , e poi rapinate di poche centinaia di euro che le dovute tengono in contanti in casa.

Le donne - la madre pensionata e la figlia tassista - hanno sporto denuncia ai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia che stanno svolgendo le indagini per ricostruire quanto accaduto e dare la caccia ai rapinatori. I malviventi speravano forse di trovare in casa somme di denaro più ingenti, ma il bottino che sono riusciti a portare via è stato magro.