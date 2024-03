Tragedia a Olbia, l'inno alla vita di Emanuele: "Regalatevi tanti sorrisi"

"Mancherai a me come spalla perché ci sei sempre stato, mancherai come padre", ha scritto su Facebook Giusy Pinna

Di: Redazione Sardegna Live

" Ci stringiamo con affetto attorno alla nostra giocatrice Aurora Cossu e alla sua famiglia per la prematura scomparsa del padre Emanuele. In questo momento di grande dolore, ad Aurora ea tutti i suoi familiari vanno le nostre più sentite condoglianze " , è il messaggio di cordoglio postato su Facebook dall'Olbia calcio , che esprime vicinanza ad Aurora, figlia del 38enne Emanuele Cossu , originario di Nuoro ma residente da tempo ad Olbia, stroncato ieri sera da un infarto mentre allenava i giovani calciatori dell'Atletico Olbia.

I soccorritori si erano precipitati negli spogliatoi e avevano provato a rianimare l'uomo con l'ausilio del defibrillatore, ma non c'era stato niente da fare.

" Niente ti si può dire, mancherai a me come spalla perché ci sei sempre stato, mancherai come padre . T i voglio bene e te ne vorrò per sempre ", sono state le parole affidate al suo profilo Facebook di Giusy Pinna , la mamma delle due figlie di Emanuele.

" Non lasciate che la vostra vita scorra via troppo facilmente, tra noia e giornate perse dategli un senso ne abbiamo solo una. Scrivetela e riscrivetela siate audaci allegri e pazzi cercate una persona pazza come voi. Non vivete in schemi prefissati, ricordatevi di regalarvi tanti sorrisi. U n brindisi alla vita ", scriveva sui social l'allenatore 38enne nel 2021, inneggiando a una vita dalla quale però è stato strappato troppo presto.