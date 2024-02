'Terra dei fuochi' a Cagliari, il destinatario dell'ordinanza è irreperibile

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu aveva emesso un'ordinanza per eliminare la discarica di Bonaria

Di: Redazione Sardegna Live

Il Gruppo d'intervento giuridico ha comunicato che il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu aveva emesso un'ordinanza per eliminare la discarica di Bonaria , ma il destinatario del provvedimento è risultato irreperibile e la bonifica non è mai stata effettuata.

Gli ambientalisti la cercano una " piccola terra dei fuochi " in via Milano : si tratta di un crescente accumulo di rifiuti vari (detriti, imballaggi, mobili, batterie esauste, eccetera) comprendenti anche amianto (eternit), in parte in area recintata e in parte adiacente. Nel tempo sono stati prodotti roghi di rifiuti, con inevitabili effetti sull'ambiente e la salute pubblica. A due passi risiedono alcune persone - spiega il Grig - mentre l'intera zona è densamente abitata.

Senza esito, finora quattro istanze inoltrate dall'associazione per ottenere la necessaria bonifica ambientale e la predisposizione di un minimo di controllo (anche con sistemi videosorveglianza) per evitare ulteriori danni ambientali e sanitari. Coinvolti il ​​Comune di Cagliari, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la Polizia municipale, l'Asl di Cagliari, i Carabinieri del Noe, informata la Procura di Cagliari.