Card. Becciu, legale: "Il processo ha dimostrato la completa innocenza"

Maria Concetta Marzo, legale del cardinale Becciu, ha formulato le conclusioni difensive del cardinale

Di: Redazione Sardegna Live

Maria Concetta Marzo, legale del cardinale Becciu, a nome anche del collega Fabio Viglione, ha formulato le conclusioni difensive del cardinale nel processo che si avvia a conclusione in Vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del Palazzo di Londra: "Il processo ha dimostrato la completa innocenza del cardinale Becciu. Come difesa, chiediamo l'assoluzione del cardinale con la formula più ampia, così da fare giustizia e restituire al cardinale la dignità che gli è stata tolta in questi ultimi anni".

L'udienza di oggi - l'83/a - era l'ultima dedicata alle arringhe delle difese. La prossima settimana ci saranno due udienze per le repliche delle parti - lunedì 11 dicembre l'accusa e le parti civili, martedì 12 ancora le difese - ed entro sabato 16 la sentenza. Oggi, per ultimo, è intervenuto l'avvocato Massimo Bassi, che difende il funzionario dell'Ufficio amministrativo Fabrizio Tirabassi, chiedendo anche lui l'assoluzione piena da tutti i reati.

Foto: Zazoom