Incidente stradale sulla statale 127, nell'Olbiese: feriti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 127 all’altezza del bivio per Raica, nell'Olbiese

Due autovetture per cause ancora da accertare si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area.

Quattro persone sono state trasportate all’ospedale di Olbia per accertamenti.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.