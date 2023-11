Cecchettin, Tajani: "Dovremmo dare a Giulia la laurea honoris causa"

Filippo Turetta potrà essere affidato in pochi giorni alle forze dell'ordine e alla giustizia italiana

Di: Adnkronos

Taormina, 19 nov. (Adnkronos) - "Questa drammatica vicenda che ha colpito tutti noi per l'efferatezza dell'omicidio si conclude tragicamente per una ragazza che si stava per laureare. Io credo che dovremmo darle una laurea honoris causa". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, a margine della convention di Forza Italia in corso a Taormina, sull'omicidio di Giulia Cecchettin, trovata morta ieri, 18 novembre, dopo che di lei si erano perse le tracce lo scorso 11 novembre.

"Grazie all'arresto europeo il ragazzo arrestato potrà essere affidato in pochi giorni alle forze dell'ordine e alla giustizia italiana per subire un giusto processo", ha detto Tajani su Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia e presunto omicida, arrestato qualche ora fa in Germania dopo una fuga durata oltre una settimana. Un arresto avvenuto "grazie al lavoro di coordinamento tra le nostre forze dell'ordine e quelle tedesche", spiega Tajani.