Olbia, brucia vivo il vicino di casa. Il testimone: "Era una torcia umana"

"Urlava: 'vado a fuoco, vado a fuoco'. Era una torcia umana", ha raccontato l'autista del bus che soccorse la vittima

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina in Corte d'assise di Sassari, dove si celebra il processo per omicidio nei confronti di Davide Iannelli, 48 anni di origini napoletane, vicino di casa di Toni Cozzolino, l'autista del bus che l'11 maggio 2022 in via Petta, a Olbia, soccorse la vittima spegnendo con un estintore le fiamme che lo avvolgevano, ha raccontato i fatti di quel giorno: "Urlava: 'vado a fuoco, vado a fuoco'. Era una torcia umana".

L'imputato, reo confesso e difeso dagli avvocati Cristina e Abele Cherchi, è accusato di aver bruciato vivo Cozzolino cospargendolo di benzina e appiccando le fiamme con un accendino. L'uomo morì in ospedale dopo dieci giorni di agonia. Oggi davanti alla Corte hanno deposto due testimoni, chiamati in aula dal pm Daniele Rosa: l'autista del bus che prestò soccorso per primo a Cozzolino e il benzinaio dove Iannelli si rifornì di benzina pochi minuti prima di commettere l'omicidio. La testimonianza di quest'ultimo potrebbe essere determinante per stabilire se l'imputato avesse premeditato l'aggressione, come sostengono il pm e gli avvocati di parte civile Giampaolo Murrighile e Antonio Fois.

Il teste ha confermato che Iannelli si servì del distributore automatico e lo vide inchinarsi come se stesse riempiendo un contenitore con la pompa, ma non ha potuto vedere se e cosa abbia effettivamente riempito. Drammatico il racconto dell'autista del bus: era fermo al capolinea con le porte aperte e ha visto arrivare Cozzolino avvolto dalle fiamme mentre tentava di salire sul mezzo: "si dimenava e urlava 'vado a fuoco'". Preso l'estintore in dotazione al bus, l'autista era poi riuscito a spegnere il fuoco, ma le condizioni di Cozzolino erano apparse subito disperate: "Era ancora vivo, ma praticamente carbonizzato. Anche il volto era completamente bruciato", ha spiegato. Oggi era attesa anche la testimonianza della moglie di Cozzolino, Magdalena Murawska, ma la donna è rimasta bloccata in Polonia: è in condizioni psicologiche molto fragili e ha chiesto di essere sentita in una prossima udienza. Il processo è stato aggiornato al 17 ottobre.