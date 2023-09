Scontro frontale in galleria sulla Ss 131: feriti estratti dalle lamiere

Scontro frontale sulla Ss 131 DCN nei pressi dello svincolo di San Teodoro all'interno di una galleria

Di: Arianna Zedda

ORE 17:01 - Intervento dei Vigili del fuoco di Olbia e Siniscola questo pomeriggio intorno alle 15:30 al km 117 della Ss 131 DCN nei pressi dello svincolo di San Teodoro, per un incidente stradale verificatosi all'interno di una galleria con doppio senso di marcia per lavori in corso.

Un furgoncino e un autoarticolato si sono scontrati frontalmente. Tre sono le persone rimaste ferite nel sinistro, estratte dall'abitacolo del furgone con l'ausilio di cesoie idrauliche.

Le cause dello scontro sono ancora da accertare. Sul posto erano presenti le ambulanze del 118, l'elisoccorso e la Polizia Stradale.

ORE 17:25 – Uno dei tre feriti è gravissimo. Lo scontro ha visto coinvolti un camion e un furgone Fiat Scudo sulla Statale 131 Dcn, nella galleria di Berruiles a San Teodoro.

Ad avere la peggio sono stati i tre passeggeri del furgone, tutti di nazionalità rumena.