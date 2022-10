Botte e calci a figlia della compagna: fuori pericolo la bimba di 8 mesi, ma condizioni gravi

Era stata trasportata in terapia intensiva, ma le condizioni della piccola sono migliorate. L'uomo è accusato di tentato infanticidio

Di: Redazione Sardegna Live

Non è in pericolo di vita la bimba di 8 mesi malmenata in casa dal compagno della madre a Casarile, nel Milanese.

Nonostante ciò rimangono gravi le condizioni della piccola, ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La bambina resta in prognosi riservata, ma non è più in Terapia intensiva. Le sue condizioni sono definite stabili.