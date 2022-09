Ingerisce hashish in casa: bimbo di due anni finisce in ospedale

Potrebbe aver trovato lo stupefacente all'interno di un involucro

Di: Redazione Sardegna Live

Un bambino di due anni è stato ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce dopo aver ingerito dell'hashish. Il piccolo si trovava in casa, quando ha messo in bocca lo stupefacente, probabilmente contenuto nella parte finale di uno spinello o in un piccolo involucro.

La scorsa notte è stato portato dalla nonna al pronto soccorso del nosocomio salentino in stato soporoso. I sanitari, allertati dallo stato di incoscienza del bimbo, hanno subito informato gli agenti del posto fisso di polizia.

Gli agenti della Squadra Mobile, giunti presso l'abitazione, hanno avviato accertamenti sui familiari del bimbo, che ora è cosciente e fuori pericolo, sebbene in osservazione.