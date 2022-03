Oristano. Muore una bambina di 18 mesi dopo un malore improvviso

Inutile la corsa in ospedale: per la piccola Camilla non c’è stato nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live

Un dramma che ha sconvolto tutta la Sardegna e in particolare la comunità di Oristano, a cui apparteneva la piccola Camilla Zucca, bimba di 18 mesi morta ieri al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dopo un malore improvviso.

Inutile la corsa disperata in ospedale dei genitori, straziati dal dolore, così come tutti i parenti. I medici hanno tentato di rianimarla per un’ora e mezzo ma i tentativi di salvataggio si sono rivelati vani.

La bimba, da qualche giorno aveva, un po’ di febbre. Ma mentre ieri mattina sembrava tutto tranquillo, nel pomeriggio la mamma l’ha presa in braccio: un piccolo pianto e poi Camilla si è accasciata sulla spalla della madre.

Sul corpo della piccola sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso.