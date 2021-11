Ritrovata la bambina scomparsa a Cagliari: sta bene

Le ricerche sono state avviate in tutta la provincia

Di: Redazione Sardegna Live

CAGLIARI - I carabinieri e le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare una bambina di 11 anni di origini russe, Alexandra Dudina, che si è allontanata da casa questa mattina intorno alle 8, nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis, e non ha fatto più ritorno. La madre ha presentato denuncia ai militari della Stazione di Sant'Avendrace.

La Prefettura di Cagliari, subito informata dell'accaduto, ha avviato il piano di ricerca in tutta la provincia.

È importante che chiunque abbia notizie contatti il 112 o il 113.

AGGIORNAMENTO DELLE 21:00

È stata ritrovata in pieno centro a Cagliari, in piazza Matteotti, la bambina di 11 anni che si era allontanata da casa questa mattina nel quartiere di Is Mirrionis.

E' stata rintracciata dalla madre grazie ad alcune segnalazioni ricevute via social. Sul posto sono poi arrivati carabinieri e polizia che avevano avviato, come deciso dalla Prefettura, il piano di ricerca in tutta la provincia. Fortunatamente la bambina è stata trovata e sta bene. Sono sconosciuti, al momento, i motivi del suo allontanamento.