Sindia. Esplode bombola di gas in un’abitazione

Gravi danni nella casa ma fortunatamente nessun ferito. Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Paura a Sindia per l’esplosione di una bombola di gas, causata dall’incendio di uno scaldino alimentato a gas GPL. L’incendio si è sviluppato poco dopo le 10 in un’abitazione su due piani in Corso Umberto, all’interno di una tettoia coperta posta nella parte posteriore della casa.

Gravi danni nella zona giorno al piano terra per via dell’esplosione della bombola interessata dal rogo. Coinvolto parzialmente anche il piano superiore. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco da Macomer e Nuoro che, dopo aver estinto le fiamme, hanno messo in sicurezza lo stabile e il vano interessato dall’incendio. Presenti anche i Carabinieri di Sindia. Fortunatamente non ci sono stati feriti.