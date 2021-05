Olbia. Diciannovenne con 600 grammi di droga, scatta l’arresto

All'interno dello zaino aveva oltre 500 grammi di marijuana ma è scattata anche la perquisizione in casa

Di: Redazione Sardegna Live

Nello scorso fine settimana gli agenti del Commissariato di Polizia di Olbia hanno arrestato un 19enne gallurese, incensurato, trovato in possesso di circa 600 grammi di droga suddivisa tra marijuana e hashish. Il giovane è stato sorpreso nelle vie del centro storico in compagna di alcune persone note alle forze dell’ordine perchè dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ quindi scattata la perquisizione nei confronti del giovane, che all’interno dello zaino aveva oltre 500 grammi di marijuana, suddivisa in varie confezioni. Nell’abitazione sono stati trovati ulteriori quantitativi di marijuana, già suddivisa in dosi, oltre aa 40 grammi di hashish, bilancini elettronici e materiale per il confezionamento delle droghe.

Il giovane è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e come disposto dalla Autorità Giudiziaria, è stato portato nella propria abitazione dove sconterà gli arresti domiciliari.