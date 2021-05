Alghero. Barca a vela confiscata ad americano viene messa all'asta

Il proprietario era stato denunciato per il reato di contrabbando avendo omesso il pagamento dei diritti di confine che ammontavano a circa 50mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

È stata messa all’asta un’imbarcazione a vela denominata Zephyros, marca Oceanis 50 di fabbricazione francese, lunga 15 metri e del valore stimato di 85 mila euro. L’imbarcazione, battente bandiera americana e appartenente a un cittadino statunitense con residenza in Italia, era stata sottoposta a sequestro preventivo nel 2015 da parte dei funzionari ADM di Sassari congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza della Sezione Operativa Navale di Alghero.

Il proprietario era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di contrabbando avendo omesso il pagamento dei diritti di confine che ammontavano a circa 50 mila euro. Successivamente, in forza della depenalizzazione di cui al D.lgs. n. 8/2016, il reato contestato è stato commutato in illecito amministrativo con il conseguente sequestro finalizzato alla confisca come previsto dal Testo Unico Doganale. L’asta pubblica telematica si svolgerà il prossimo 2 luglio tramite l’Istituto Vendite Giudiziarie di Sassari. Il prezzo a base d’asta è stato fissato in 32mila euro, a cui andranno sommati il dazio, pari al 25% della base d’asta, e l’IVA pari al 22%.