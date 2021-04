Sbarca a Olbia con 56mila euro in contanti, scattano denuncia e sequestro

Nei guai un 52enne disoccupato siciliano con diversi precedenti

Di: Redazione Sardegna Live

E’ sbarcato a Olbia da un traghetto proveniente da Civitavecchia con oltre 50mila euro in contanti ed è stato denunciato. Sono stati i finanzieri del gruppo di Olbia a scoprirlo, soprattutto dopo che i militari hanno notato il nervosismo dell’uomo alla vista delle unità cinofile.

Dopo i controlli più approfonditi nell’auto, con l’aiuto dei cani Betty e Holiver, i finanzieri hanno trovato tre confezioni nascoste all’interno dei pannelli del cruscotto, contenenti diverse decine di migliaia di euro divise in fascette, per un totale di 55.460 euro. L’uomo, un pregiudicato siciliano di 52 anni e disoccupato, non è stato in grado di fornire adeguate motivazioni sul possesso e le ragioni del trasporto dei contanti ed è stato quindi condotto in caserma per ulteriori approfondimenti.

I finanzieri hanno scoperto che il 52nne è un pregiudicato gravato da diverse misure di prevenzione, tra cui la sorveglianza speciale con obbligo di dimora e di soggiorno previsti dal codice delle leggi antimafia. I soggetti appartenenti a tale categoria sono tenuti a speciali obblighi di comunicazione, compreso quello sulle variazioni patrimoniali, al quale l’uomo non aveva adempiuto. Per questo motivo il pm di Tempio caso ha disposto il sequestro del denaro e la denuncia dell’uomo per omessa comunicazione di variazioni del patrimonio, reato che prevede una pena della reclusione da 2 a 6 anni oltre alla multa da 10 a 20mila euro e alla confisca dei valori.