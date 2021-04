Olbia. Mezzo compattatore dei rifiuti si ribalta nei pressi del Mater

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata. Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco di Olbia sono dovuti intervenire, intorno alle 12.30, sulla SS125 nei pressi dell'ospedale Mater Olbia per il ribaltamento di un mezzo compattatore di rifiuti urbani. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri.