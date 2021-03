Olbia. Aumentano i casi Covid, Nizzi chiude le scuole

Firmata oggi un'ordinanza: didattica a distanza da domani sino al 10 aprile

Di: Redazione Sardegna Live

Un altro sindaco decide di chiudere le scuole. Dopo quello algherese Mario Conoci, anche il primo cittadino di Olbia, Settimo Nizzi, ha firmato quest’oggi un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza da domani, mercoledì 31 marzo, e fino al 10 aprile in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Due gli obiettivi dell’ordinanza firmata da Nizzi: da una parte rafforzare le misure restrittive e limitare la diffusione del contagio da Covid-19, i cui casi risultano in aumento, dall'altra favorire la partecipazione dei docenti e di tutto il personale scolastico alla campagna vaccinale a loro dedicata, avviata in accordo con l'Assl gallurese venerdì scorso.

Il provvedimento estende anche alle scuole medie, elementari e dell'infanzia il divieto di didattica in presenza già prescritto per gli istituti superiori cittadini con l'ordinanza entrata in vigore il 26 marzo scorso, che fissava l'obbligo della Dad sino al 6 aprile. L'atto firmato da Nizzi vieta anche "le attività ludico-sportive e ricreative, effettuate in presenza, anche se svolte all'aperto, in favore di bambini e adolescenti".