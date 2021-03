Olbia. Auto si ribalta e finisce fuori strada

Mattinata impegnativa per i Vigili del Fuoco in Gallura

Di: Redazione Sardegna Live

Mattinata impegnativa per i Vigili del Fuoco in Gallura, intervenuti anche al bivio di Marinella, a Olbia, per una Kia sportage che è uscita di strada, cappottandosi e finendo in mezzo alla vegetazione.

Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Olbia, che ha estratto il conducente dal veicolo e provveduto a mettere in sicurezza la zona. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Presenti anche la Polizia locale di Olbia e i Carabiniri di Golfo Aranci.