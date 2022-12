Lilith in cancro. La rabbia del bambin@ interiore

Una bomba a orologeria che può esplodere in qualsiasi momento e che solo un atto di perdono può disinnescare

Di: Ilaria Del Curto

L’Universo ti ama, per questo cospira per aiutarti a risolvere i tuoi conflitti interiori e fare un salto di maturità e guarigione.

E chi manda per fare piazza pulita di tutto?

LILITH.

Eccola qui la Poderosa che si aggira nel segno del Cancro da aprile di quest’anno fino a gennaio del 2023, toccando la parte più sensibile del tuo essere: la famiglia. Cancro, il tuo mondo emozionale, la base, tua madre, le tue radici, genealogia, emozioni, infanzia, casa…Lì dove la ferita fa più male, Lilith mette il dito, risvegliando l’ira funesta del tu@ bambin@ interiore, il bambin@ che sei stat@ e che continui ad essere, nonostante il tempo che passa.

Quel bambin@, è la tua più grande ricchezza e il tuo peggior incubo! Sì, perché quando reclama fuori ciò che sente di non aver ricevuto quando era il momento, che fa la sceneggiata del secolo perché mamma non gli da questo e quest’altro, tu diventi una marionetta nelle sue mani. Il tuo modo di vivere la vita, le tue relazioni, tutto si tinge dello stato emozionale del tu@ bambin@ interiore, per questo è fondamentale guarire la relazione con i nostri pilastri: i nostri genitori. Accettarli e amarli per quello che sono e per quello che ci hanno potuto dare e continuano a darci, nel caso dei più fortunati.

Quando smetti di colpevolizzare tua madre e tuo padre per i tuoi problemi, la tua infelicità, le tue frustrazioni, insuccessi etc, e inizi a nutrirti, amarti, proteggerti e sostenerti da te, allora, solo allora, ti sarai liberat@ dei tuoi peggiori fantasmi e diventerai un adult@ responsabile e poderos@.

Il tu@ bambin@ interiore allora, sarà il tu@ più prezioso alleat@ per essere felice! È questo lo scopo di Lilith: liberarti dai tuoi maggiori impedimenti per avere una vita e relazioni sane, reciproche e amorevoli.

E da un po’ di tempo a questa parte, per farti risolvere davvero, ha messo il carico pesante e si oppone a Plutone, pianeta che rappresenta la furia che difende la ferita. E il potere che c’è oltre.

Nettuno e Giove dai Pesci corrono in tuo aiuto, facendo un trigono a Lilith e un sestile a Plutone, invitandoti alla compassione, a comprendere il senso profondo dei tuo vincoli originari e a integrare gli insegnamenti che essi implicano.

Una meravigliosa opportunità per cercare aiuto, offrirti la guarigione di cui hai bisogno e liberarti da vecchi carichi che ti impediscono di abbracciare la vita con amore e fiducia.

Approfittane!

