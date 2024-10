Nessuna notizia di Michael Frison, 25 anni, inglese, scomparso da Valdicorru, tra Luras e Luogosanto, il 13 luglio 2024 "in circostanze allarmanti, in stato confusionale causato probabilmente da un'insolazione, lasciato solo dalla ragazza con la quale si trovava". L'appello arriva dalla madre sarda del giovane, Cristina Pittalis.

"Michael parla bene l'italiano, era andato in quella zona per fare volontariato, il 12 luglio, ed è scomparso in meno di 24h ", spiega la mamma. "La sua 'amica' ha cambiato versione molte volte, non si è impegnata nelle ricerche, non ha collaborato con le Forze dell'ordine, ed è poi sparita/andata via senza lasciare traccia, o recapito telefonico, o altro. Lui era in contatto con me quotidianamente e con il fratello minore. Io ho parlato al telefono con Michael venerdì 12 luglio, di mattina presto, tra le 9 e le 11, era sereno però di corsa perché doveva prendere il pullman per Tempio Pausania. Poi più niente ".

"Mi è stato comunicato della sua scomparsa solo domenica 14 luglio alle 13:30, ma non avevano allertato nessuno. Son stata io a chiedere di chiamare le Forze dell'ordine ", spiega Cristina, di origini sassaresi ma residente in Gran Bretagna da 28 anni, che quindi mentre Michael era in Sardegna, si trovava nella loro casa in UK.

Michael Frison è alto 170 cm, pesa 65 kg, porta la barba e solitamente i capelli li tiene raccolti in una coda e con lati rasati, ma ora, come ricorda la madre, sia barba che capelli "potrebbero essere lunghi e incolti " . Il ragazzo ha anche dei tatuaggi , segnalati nelle foto sottostanti.

Il numero di telefono di Cristina Pittalis, raggiungibile dall'Italia solo via Whatsapp, è 0044 7722159993 .