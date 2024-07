Scomparso da Luogosanto: si cerca Michael, segnalazioni da Arzachena

Il giovane anglo-sardo è scomparso dalle campagne di Luogosanto sabato scorso: "Si è spogliato di tutto ed è scomparso. E' in stato confusionale", fa sapere la madre

Di: Redazione Sardegna Live

Sono giorni di apprensione per la famiglia e gli amici Michael Frison, il giovane 25enne scomparso sabato scorso dalle campagne vicino a Luogosanto. Sui social l'appello della madre Cristina, che si è rivolta così quando alla popolazione virtuale. "Michael non è stato ancora ritrovato. Le ricerche si sono attivate. Vigili del Fuoco e Guardia Forestale stanno facendo di tutto per trovarlo. È un ragazzo dolcissimo, lo potete avvicinare senza timore, vi prego, se lo vedete fermatelo, parlategli, ma non lo lasciate solo. Vi prego. Parlategli di mamma e del suo fratellino".

"Le forze dell'ordine lo cercano ma la zona è vasta, troppo - fa sapere la donna -. Vi prego, se potete, guardate nei vostri terreni, nei casolari. Se avete la possibilità, per favore andate ad aiutare nelle ricerche. Ma non andate da soli, alla cieca, parlate con i gruppi dei vigili del fuoco, o della protezione civile, offrite il vostro supporto, chiedete cosa e come potete aiutare. Loro sanno come muoversi, e come coordinare i gruppi di ricerca. Per favore - insiste speranzosa la madre di Michael -, abbiamo bisogno del vostro aiuto".

"Mio figlio Michael è scomparso nelle campagne vicino a Luogosanto, Valdicorru. Ieri, sabato 13 luglio, alle ore 17/18 si è spogliato di tutto ed è scomparso. È alto 170cm, moro, capelli lunghi, rasati ai lati. La foto in spiaggia è stata fatta la settimana scorsa, quindi molto attuale. È in stato confusionale, molto dimagrito dalle foto. Madre lingua Inglese, ma parla benissimo l'Italiano. Io vivo in Inghilterra e sto organizzando per arrivare in Sardegna al più presto, ma ho bisogno del vostro aiuto adesso. La polizia è stata contattata alle 13 di oggi (14 luglio ndr.), e sicuramente si stanno attivando per le ricerche, ma il vostro aiuto è cruciale".

E ancora, nelle scorse ore, un aggiornamento da parte dello zio di Michael, Carlo Uras: "Ci sono state delle segnalazioni e il campo di ricerca si allarga al Nord Sardegna, infatti dopo essere scomparso a Luogosanto-Luras è stata fatta una segnalazione ad Arzachena. Il punto di riferimento per chi volesse impegnarsi nelle ricerche restano le forze dell‘ ordine. Noi familiari siamo sempre disponibili", fa sapere.

"Michael è inglese ma anche sardo, ove sia in difficolta è probabile che preferisca comunicare in inglese - spiega -. E' un bravissimo ragazzo, probabilmente in difficoltà, ove abbiate l'opportunità di parlargli potete far riferimento al nome della mamma, mia cugina Cristina Pittalis. Evidentemente dipende da condizioni che solo chi lo incontrerà potrà giudicare".