Lo sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori del gruppo Meridiana è confermato per venerdì prossimo. Ad annunciarlo l'Unione sindacale di base che comunica che per lo stesso giorno una manifestazione all'aeroporto di Olbia a partire dalle ore 11.

“La mobilitazione – spiega l’Ansa - è contro i 1200 licenziamenti entro il 2015 e per richiamare le istituzioni a un impegno "per uno sviluppo che assicuri un futuro industriale e salvaguardi davvero l'occupazione". Per l'Usb il modello da seguire nella vertenza è quello di Elettrolux.”