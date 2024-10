Un bambino di 10 anni è stato arrestato per aver minacciato una sparatoria di massa tramite dei messaggini.

Il fatto è accaduto in Florida, a Cape Coral, dove il bimbo frequenta il quinto anno alla Patriot Elementary School.

Secondo gli investigatori, il bambini avrebbe inviato dei messaggi, anche se non è ancora chiaro a chi e come, in cui diceva apertamente che avrebbe compiuto una strage. Gli agenti hanno proceduto all'arresto del bambino.



Biden, intanto, ipotizza con le autorità della città texana di Uvalde la possibilità di radere al suolo la scuola elementare Robb, teatro della strage, e di costruirne una nuova.