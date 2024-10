Quante volte abbiamo pensato guardando le montagne russe “e se si bloccassero!”. Una paura che si è concretizzata per ventiquattro persone, 17 adulti e 7 bambini, che sono rimaste proprio bloccate sulle montagne russe, che si muovono a oltre 100 chilometri all'ora, a testa in giù al parco Six Flags America in Maryland.

Ci sono volute cinque ore circa prima di portare tutti in salvo. Alcuni passeggeri hanno riportato crampi, dolori muscolari alla schiena e disidratazione, ma fortunatamente non ci sono stati danni gravi. Le cause del blocco sono ancora sconosciute. Secondo i responsabili del parco giochi, il sistema di sicurezza computerizzato ha funzionato come avrebbe dovuto.