La guerra in Ucraina ha purtroppo costretto milioni di persone a lasciare la propria città e a separarsi da familiari, parenti, amici, e animali domestici.

Nonostante tanta gente sia però riuscita a portare con sé i propri animaletti, la povera nonnina Violetta, tenerissima 86enne, che viveva a Odessa assieme al suo affezionatissimo labrador di 12 anni Tasha, ha dovuto dire addio al suo amato amico a quattro zampe, perchè impossibilitata a portarlo con sé.

Così, mentre Tasha è stato portato al sicuro presso una famiglia in Romania, la tenera nonnina si era diretta verso l’Irlanda, nella contea di Clare, pensando di non vedere mai più il suo amato Labrador.

Non passava giorno in cui Violetta non parlasse di Tasha, così, Debbue Deegan, una donna Irlandese, è venuta a conoscenza di questa triste e tenera storia, decidendo di aiutare la nonnina a ritrovare il suo cagnolino.

È riuscita a mettersi in contatto con la famiglia in Romania che accudiva Tasha, e ha svolto tutte e pratiche burocratiche per riunire i due, pubblicando anche un annuncio su Facebook per cercare un volontario che potesse fare da tramite nel Regno Unito per Tasha, una volta sceso dall’aereo. Una volta trovato, il cane è salito sull’aereo e ha percorso più di 2000 chilometri per rivedere la sua amata proprietaria.

L’incontro tra i due è stato un momento indimenticabile sia per i due amici che per chiunque abbia assistito, l’anziana signora non ha potuto trattenere le sue lacrime, così come tutti le altre persone presenti.

Una storia finita bene quindi, in una cornice drammatica in cui purtroppo ancora tante persone e i loro amici animali sono in attesa di ritrovarsi.