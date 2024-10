(Foto Simbolo)

Troppo ubriachi per tornare a casa, così madre e padre decidono di far guidare la figlia di soli 9 anni per chilometri e chilometri.

La curiosa vicenda, come riporta il Washington Post, è avvenuta nelle strade del Wisconsin, quando la polizia locale, a seguito di una chiamata d’emergenza, ha rintracciato un pick-up che stava effettuando manovre stradali alquanto strane e pericolose.

Tuttavia, però, a rimanere scioccati, gli agenti, non sono stati tanto per il tipo di manovre, ma del conducente del mezzo.

Infatti, alla guida vi era una bambina di nove anni, oltre che un bambino di undici mesi seduto con la cintura di sicurezza e i due genitori completamente ubriachi.

Ma non finisce qua, perché all’Alt degli agenti, la baby guidatrice è saltata giù dal mezzo ancora in movimento e a salvare la situazione è stato un poliziotto che, saltato sul pick-up, ha tirato il freno a mano evitando che la vettura cadesse in un fiume.

Dal racconto della bambina, è emerso che è stata proprio la madre, in chiaro stato di ebbrezza, a forzare la piccola a guidare il mezzo dopo una festa un po' troppo movimentata in barca.