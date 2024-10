E' allarme in Europa e negli USA dopo il terribile attentato di questa mattina alla sede del settimanale parigino Charlie Hebdo. Due uomini incappucciati si sono introdotti nell'edificio che è sede del giornale satirico uccidendo dodici persone tra giornalisti e agenti al grido di "Allah è grande!".

"Un attacco alla libertà. Un atto di eccezionale barbarie. Dobbiamo dare prova di unità nazionale" ha commentato il premier francese Hollande. La Francia, in particolare, vive col fiato sospeso queste ore successive all'attentato nel timore di nuovi attacchi.

L'allarme è scattato immediatamente anche in Italia, il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha convocato per le 16.30 il Comitato di analisi strategica per una verifica del dispositivo di sicurezza che era stato già adeguato dopo gli attacchi delle ultime settimane in Canada e Australia.