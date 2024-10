Potrebbe essere l’Italia una delle possibili destinazioni della fuga del 26enne Abdeslam Salah, francese nato in Belgio, l’ottavo terrorista della strage di Parigi. La polizia francese si è lasciato sfuggire Salah dopo averlo fermato per controlli sabato mattina.

Nella serata di ieri, intanto, è stata girata alle autorità di sicurezza italiane, come a tutte le altre polizie europee, la segnalazione. In un primo momento si pensava che l'uomo fosse fuggito in Belgio, ma sembra che l'ipotesi sia caduta.

Non si esclude infatti che il jihadista si sia diretto verso un altro dei Paesi confinanti per trovare rifugio. E tra i Paesi segnalati ci sono proprio Italia, Spagna e Germania.