Tragedia in Brasile dove un giovane di 19 anni è stato ucciso da una leonessa dopo essere entrato nel suo recinto allo zoo di Joao Pessoa.

Come riporta Tg Com 24, secondo i resoconti locali, il ragazzo avrebbe superato una recinzione alta circa 6 metri di fronte agli altri visitatori del parco e si è calato da un albero per accedere alla gabbia del felino. Una volta scoperto, la leonessa lo ha afferrato alla gamba con i denti e lo ha trascinato in un cespuglio dove lo ha dilaniato.

Il giovane, che secondo il quotidiano pare soffrisse di disturbi psichici, aveva manifestato in passato il desiderio di diventare un domatore.

Secondo quanto riportato dal giornale locale O Correio Braziliense, i guardiani dello zoo di Joao Pessoa hanno cercato di fermare il ragazzo, ma che purtroppo è risultato troppo veloce per loro.

"Dopo l'incidente, il parco è stato subito chiuso, seguendo tutti i protocolli di sicurezza", si legge, sempre come riporta Tg Com 24 in un comunicato dello zoo, il quale ha anche annunciato che rimarrà chiuso per le indagini".