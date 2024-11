Sale a 213 il numero totale delle vittime accertate in seguito all'alluvione che ha colpito la Spagna nei giorni scorsi. Nella Comunità Valenciana hanno perso la vita 210 persone, altre due sono decedute in Castilla-La Mancha e una in Andalusia. E' ancora "imprecisato" il numero dei dispersi, sebbene fino a qualche ora fa si pensava che potessero essere circa duemila.

A quattro giorni dalle inondazioni, il premier Sanchez ha inviato ulteriori rinforzi militari nel sud del Paese per aiutare a cercare i dispersi. Saranno destinati a Valencia 5.000 soldati e altri 5.000 tra poliziotti e gendarmi per aiutare gli abitanti.

Si lavora senza sosta per recuperare i corpi tra parcheggi e strade ancora allagate e sommerse dal fango. Una donna è stata trovata viva ieri, intrappolata in auto da tre giorni. Il veicolo era rimasto incastrato tra le altre vetture dalle nel centro di Valencia.

"I dati di 1.900 persone scomparse - ha spiegato il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska - sono le chiamate che il 112 riceve dicendo che non riescono a trovare i loro parenti, ma questo è dovuto per lo più a difetti di comunicazione. Inoltre, le persone che finalmente trovano i loro parenti non lo denunciano, quindi non possiamo fare previsioni di questo tipo. Valutazioni in questo senso ci porterebbero all'errore e non genererebbero fiducia".