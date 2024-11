Le operazioni di ricerca dei dispersi causati dall'alluvione nella regione di Valencia continuano incessantemente.

In uno dei centri maggiormente colpiti dalle inondazioni, Benetússer, una donna è stata trovata viva e salvata dopo essere rimasta intrappolata per tre giorni all'interno di un'auto abbandonata in un sottopassaggio.

Secondo quanto riportato da La Vanguardia, il sindaco di Moncada Amparo Orts ha comunicato ieri sera la notizia ai circa 400 volontari, senza fornire ulteriori dettagli, come riportato dal capo della Protezione civile della Comunidad Valenciana.