Nell'Ile-de-France, la regione di Parigi, questa mattina è scattato nuovamente il "Plan Blanc", il piano di emergenza che consente nel mobilitare tutte le risorse degli ospedali in presenza di una crisi.

Lo ha annunciato il direttore della Sanità regionale Aurélien Rousseau, spiegando che l'epidemia "comincia di nuovo a farsi sentire in rianimazione e negli ospedali". Il "Plan Blanc" era stato già avviato lo scorso 6 marzo per la prima ondata di coronavirus, ed esteso a tutto il Paese il 13 dello stesso mese.

Le misure del piano sono state riattivate anche negli ospedali della regione di Lione dal 22 settembre. Il "livello 1" consente di prepararsi meglio ad accogliere i malati, di aumentare il numero dei letti in rianimazione e di rinviare alcune operazioni non urgenti.

Consente anche di convocare personale di rinforzo e soprattutto di aumentare i posti letto in rianimazione. In queste ore, nella regione di Parigi, il numero di malati Covid in rianimazione ha superato la soglia di allerta del 40%.