Una neonata fragile e bisognosa di amore avvolta da una copertina rosa: questa la scena che si è trovato davanti un vigile del fuoco quando è andato a controllare, dopo aver sentito suonare il campanello collegato alla culla a cui affidare neonati non voluti dai genitori in modo anonimo.

Erano le due di notte del 2 gennaio 2023 e l’uomo ha pensato a un falso allarme, ma appena ha visto la bimba ha sentito immediatamente un feeling particolare con lei e in cuor suo ha sperato potesse diventare sua figlia. Come ha spiegato poi alla stampa, lui e sua moglie stavano cercando un bimbo da 10 anni e questo sembrava in tutto e per tutto un segno del destino.

La piccola Zoey, che oggi ha cinque mesi, è stata trovata dal vigile eroe presso il Safe Haven Baby Box della stazione di Ocala, in Florida e il suo papà adottivo oggi racconta emozionato questa bellissima storia a lieto fine, avveratasi grazie a lui. La lieta notizia è stata riportata da Il Messaggero.

“Aveva con sé un biberon e stava riposando. L'ho presa e l'ho tenuta in braccio. Abbiamo incrociato gli occhi e basta. L'ho amata da quel momento - ha spiegato l'uomo - Non ho chiamato subito mia moglie, perché non volevo svegliarla, ma sapevo che sarebbe stata d'accordo”.

Una volta in ospedale per i controlli, l’uomo ha spiegato che lui e sua moglie avevano già completato tutti i nostri corsi nello stato della Florida e che erano registrati per l'adozione. Ovviamente anche la moglie del vigile era felicissima e adesso sono due meravigliosi genitori di una bambina splendida.