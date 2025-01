Durante la notte, un uomo di 29 anni di origine tunisina e residente presso il Centro di Accoglienza Straordinaria di Monastir è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile per rapina impropria.

In serata, l'uomo, insieme a un complice, ha rubato capi d'abbigliamento del valore di circa 120 euro dal negozio "Spazio Conad" in via San Simone. Dopo aver nascosto la merce in uno zaino, i due hanno tentato di uscire senza pagare ma sono stati fermati dal personale di sicurezza.

Durante la colluttazione che ne è seguita, l'uomo è riuscito a fuggire temporaneamente a piedi insieme al complice. Grazie alla pronta segnalazione e al coordinamento delle pattuglie da parte della centrale operativa, i Carabinieri sono riusciti a individuare e arrestare l'uomo responsabile della rapina, recuperando anche la refurtiva.

Sono ancora in corso le ricerche del complice. Dopo le procedure di rito, l'arrestato è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Cagliari-San Bartolomeo in attesa del giudizio immediato, come disposto dall'Autorità Giudiziaria competente.