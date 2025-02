In base alle più recenti informazioni, Meta sta attualmente sviluppando robot umanoidi progettati per eseguire mansioni domestiche. L'obiettivo dell'azienda è quello di creare una piattaforma che possa essere utilizzata da altre imprese per la costruzione dei propri robot, posizionando Meta come un attore chiave nel settore della robotica.

Secondo quanto riportato da CNN, negli ultimi cinque anni l'azienda ha concentrato i suoi sforzi sull'intelligenza artificiale e sul metaverso per anticipare le future tendenze e per distinguersi dall'immagine di Facebook. Un'espansione nel campo della robotica rappresenterebbe un passo significativo verso questo obiettivo.

Tuttavia, Tesla ha già presentato il suo robot umanoide Optimus durante l'evento di lancio del Cybercab lo scorso anno, mentre Nvidia ha annunciato una nuova tecnologia AI pensata per alimentare i robot al Consumer Electronics Show di gennaio. L'ambizione principale di Meta è quella di creare una piattaforma robotica simile ad Android, che funge da sistema operativo per i telefoni cellulari.