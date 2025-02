Intorno alle 19:30 i Vigili del Fuoco di Arzachena sono stati chiamati a intervenire in via Nazionale a Cannigione, per un incidente stradale.

Un furgoncino, per motivi ancora da chiarire, ha urtato un'auto parcheggiata prima di invadere la corsia opposta e scontrarsi frontalmente con un'altra vettura.

Le due conducenti coinvolte sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale di Olbia dalle ambulanze del 118. La squadra dei Vigili del Fuoco ha lavorato per mettere in sicurezza i veicoli e l'area interessata.

Le autorità locali, inclusa la Polizia Locale di Arzachena, sono intervenute sul luogo dell'incidente per gestire la situazione.