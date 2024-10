Kelly Thomson, 43 anni, vive con 40 sterline, l’equivalente di 45 euro, a settimana per fare la spesa per se stessa e i suoi due figli adolescenti, di 11 e 14 anni.

Ultimamente, con l’inflazione l’aumento dei prezzi dei prodotti di prima necessità, le era diventato davvero impossibile provvedere in modo dignitoso a tutti e 3, quindi ha ha preferito privarsi di un pasto e di mangiare solo una volta al giorno per “non far morire di fame” i suoi ragazzi.



Una situazione disperata e assurda che ha portato la donna al ricovero in ospedale per malnutrizione in due diverse occasioni. La notizia arriva dall’Inghilterra, precisamente da Slough, nel Berkshire, ed è stata riportata da un articolo di Biagio Chiariello su Fanpage.

La famiglia riceve aiuti statali che bastano a malapena per coprire l’affitto mensile, di 1.300 sterline e alcuni altri costi, e alla donna rimangono solo 160 sterline al mese per fare la spesa.



Kelly, nell’ultimo periodo, ha perso peso velocemente ed ha avuto bisogno di trasfusioni di sangue per reintegrare i suoi livelli di ferro, sempre molto bassi.



“Odio svegliarmi ogni mattina e pensare ‘oh mio Dio, non di nuovo’. Il costo della vita è pazzesco ora e non so cosa farò. Non abbiamo niente. Sento onestamente che dovrò ricorrere all'accattonaggio. Ho pensato al furto, ma non posso sopportare il pensiero di cosa succederebbe ai miei figli se venissi arrestata" ha detto la 43enne a “The Independent”.



“Piango ogni giorno perché la situazione sta peggiorando e mi sento così intrappolata, come se stessi soffocando e non c'è niente che possa fare. Sembra che tutto stia andando fuori controllo: abbiamo bisogno di qualcuno che intervenga e aiuti le persone che ne hanno necessità”, ha continuato Kelly.



La situazione economica, già difficile per la famiglia inglese, è precipitata da quando la mamma ha contratto il Covid nel dicembre 2020 ed ha perso il lavoro (svolgeva servizi di pulizia). Ha raccontato alla stampa che durante l'inverno lei e i figli rimanevano spesso senza corrente perché non poteva permettersi di pagare le bollette, quindi illuminavano la casa con le candele.



“A giugno, i miei figli mi hanno vista crollare. Non sono mai stata così spaventata in vita mia e l'impatto sulla loro salute mentale deve essere terribile” ha ammesso la 43enne.



“Sono fortunata se ricevo un pasto al giorno. Mi alzo ogni mattina e vado avanti perché devo, lo faccio per i miei figli” – ha continuato Kelly, e si è rivolta al governo - Si deve intervenire per aiutare i più bisognosi, prima che abbiano altre “morti tra le mani”.