Si chiama Davide Mauro l'uomo che a Poggiardo (Lecce) dopo aver litigato con un vigile urbano ha aggredito quest'ultimo staccandogli il naso a morsi.

Mauro, dopo aver avuto un diverbio con un ventenne del posto, era stato raggiunto nella sua abitazione da due agenti della Polizia Municipale che volevano dei chiarimenti a riguardo del fatto.

I vigili hanno trovato l'uomo in stato confusionale e hanno deciso di chiamare un ambulanza. Quando uno degli agenti è uscito fuori per effettuare la chiamata l'uomo, sempre più agitato, ha aggredito con un pugno il vigile rimasto in casa e gli ha staccato il naso con un morso.

Per fermare lo scalmanato sono intervenuti i carabinieri. Giorgio Picci, il ferito, dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico ricostruttivo.