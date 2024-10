La guardia giurata britannica di 30 anni Tony Garnett si è riunito con moglie e figlie dopo cinque mesi.



Come riporta il Daily Mail, dopo che Garnett ha lasciato la profuga, Sofia Karkadym, con cui era scattato un colpo di fulmine proprio mentre era stata accolta a casa della famiglia inglese ed era andato via con lei (LEGGI L'ARTICOLO), quest'ultima è tornata in Ucraina.



Nel frattempo il giudice ha revocato l'ordine restrittivo che la ex moglie Lorna aveva richiesto perché preoccupata che "la sua ragazza, per la quale mi aveva lasciato, lo convincesse a scappare in Ucraina con lei e le nostre figlie", verificando che tra i 2 genitori non ci fosse rancore.



Come si legge su TgCom24, subito dopo il verdetto, Garnett è andato a prendere le figlie a scuola e le ha portate al parco. "Sono incredibilmente felice di essere di nuovo con loro. Vengono prima di qualsiasi cosa", ha detto Tony al Daily Mail.



"Ho dovuto ottenere un'ingiunzione del tribunale contro di lui perché ero davvero preoccupata", ha ammesso Lorna, che ora si è detta più tranquilla: "Tony è un padre meraviglioso che ama le sue figlie. So che gli sono mancate molto", ha aggiunto.

"Non ci siamo parlati per mesi. Sofia stava avvelenando la nostra famiglia. Sono davvero felice che se ne sia andata. Tony eì io non torneremo comunque insieme, sto frequentando un'altra persona. Metteremo al primo posto i nostri figli", ha concluso Lorna. "Anche se io e sua madre non stiamo più insieme, sono felice di poter rivedere le mie bambine", ha ribadito Garnett.



Tra Tony e Sofia era nata una love story lampo: il giovane, mosso da un motivato senso civico, aveva aderito a un progetto inglese di accoglienza per dare un tetto a chi scappava dalla guerra in Ucraina. Dopo l'arrivo in casa della profuga, il 30enne aveva deciso di lasciare la sua famiglia per costruire un futuro con lei.



Ma, dopo solo qualche mese, Tony l'ha lasciata perché "lei non sa gestire il suo rapporto con l'alcol e si è pure lasciata ad andare a gesti vandalici sferrando coltellate a un muro" (LEGGI L'ARTICOLO).