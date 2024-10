Finisce la love story fra il 30enne Tony Garnett, guardia giurata inglese e la 22enne Sofiia Karkadym, profuga ucraina in fuga dalla guerra che nel maggio scorso era stata ospitata dall’uomo e dalla compagna Lorna nella loro casa di Bradford dove abitavano con i 2 figli (LEGGI L'ARTICOLO).

Dopo pochi giorni di convivenza, il colpo di fulmine irrefrenabile fra la guardia e la profuga che si sono trasferiti in un'altra abitazione dando vita a una serie di curiosi aneddoti raccontati dai tabloid britannici.

Tony Garnett aveva detto che con la moglie Lorna era in crisi da tempoe che lui si sarebbe comunque occupato dei bambini. Della profuga, già molto conosciuta attraverso i social, si è scoperto che fu sorpresa a trafficare tesine studentesche. Sofiia Karkadym, tenne a ribadire "che non era una rovinafamiglie" e che soprattutto non era lei la causa della separazione fra Tony e Lorna.

Successivamente lei avrebbe scoperto di avere una malattia che l’avrebbe resa presto cieca, poi lui aveva perso il lavoro, poi rimasero al verde e tanti altri episodi.

Adesso l'imprevedibile epilogo: i due si sono definitivamente lasciati, anzi, è lui, secondo quanto riporta il Mail online, che l'ha allontanata, perché "lei non sa gestire il suo rapporto con l'alcol e si è pure lasciata ad andare a gesti vandalici sferrando coltellate a un muro".

L'uomo ha raccontato che la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato un litigio sabato sera mentre festeggiavano il suo 30esimo compleanno nella loro casa di Bradford, nel West Yorkshire, litigio che è finito con lui che ha chiamato la polizia dopo che la compagna aveva apparentemente danneggiato un muro con un coltello.