Almeno 126 morti, stato nazionale di emergenza e chiusura delle frontiere.

A meno di un anno dalla terribile tragedia di Charlie Hebdo, la Francia e Parigi ripiombano nell`incubo terrorismo. E con loro tutta l`Europa, in una notte che ha visto la capitale francese letteralmente sotto attacco, assediata, a colpi di kalashnikov e ordigni esplosivi.

I SITI PRESI DI MIRA Almeno sei - se non di più - i siti presi di mira dai terroristi, dislocati nei dintorni di Place de la Republique, la piazza da dove partì la grande marcia per la pace all'indomani dell'assalto armato a Charlie Hebdo per dire no al terrorismo.

Il Bataclan, al 50 di boulevard Voltaire nell'11esimo arrondissment, è stato preso di mira da kamikaze e uomini armati di kalashnikov. Almeno tre esplosioni sono state avvertite allo Stade de France, a St Denis, dove come detto era in corso Francia-Germania, che probabilmente si è deciso di non sospendere per evitare che le persone - all'uscita dallo stadio - diventassero un bersaglio dei terroristi.

Spari al Carillon bar, al 18 di rue Alibert e al ristorante Le Petit Cambodge, al 20 di rue Alibert, entrambi nel decimo arrondissment. Nell'undicesimo sono stati invece presi di mira a colpi di arma da fuoco La Belle Equipe, al 92 di rue de Charonne, e la pizzeria La Casa Nostra, al 2 di rue de la Fontaine. Il Bataclan, dove è avvenuta l'azione più sanguinosa, è una sala capace di ospitare 1.500 persone a sedere e che era 'sold-out' per il concerto di un gruppo rock americano, gli Eagles of Death Metal.

Dopo un'ora, le forze di sicurezza francesi hanno optato per l'irruzione.

I TERRORISTI Otto in tutto i terroristi morti negli attacchi a Parigi delle ultime ore, secondo i dati forniti dal procuratore Francois Molins e dai suoi servizi. Almeno sei di loro si sono fatti esplodere con la cintura esplosiva.

Il procuratore Molins parla di altri terroristi probabilmente in fuga, al momento se ne ignora il numero. Quattro sono i terroristi morti durante l'irruzione della polizia per liberare gli ostaggi al Bataclan, tre si sono fatti saltare con la cintura esplosiva, uno è stato ucciso dagli agenti.

Altre tre kamikaze si sono fatti saltare davanti allo Stade de France, provocando la morte di tre passanti e numerosi feriti gravi. Un ottavo terrorista, secondo la procura, è stato ucciso a boulevard Voltaire, nei pressi del Bataclan. La polizia francese ritiene che tutti i terroristi siano stati eliminati, ma non è chiaro se ci siano complici ancora a piede libero dopo la serie di attentati lanciata praticamente in simultanea. Ai cittadini è stato chiesto di restare in casa e circa 1.500 soldati sono stati mobilitati in città.

Le motivazioni dei terroristi non sono ancora state confermate, ma un testimone al Bataclan ha sentito uno degli uomini armati affermare di essere un militante dello Stato Islamico.