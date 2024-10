Nel mondo

I bombardieri francesi hanno bombardato la capitale del Califfato nero in Siria ieri sera, in risposta all'ondata di attentati rivendicati dell'Isis che hanno insanguinato Parigi venerdì sera. Il Paese si prepara a piangere i suoi 132 morti, con un minuto di silenzio oggi alle 12, mentre la polizia ha diffuso la foto di un dei ricercati per l'attacco.