Una giovane donna 23enne ha dato alla luce la sua bambina, Mia, in un rifugio antiaereo di Kiev .

La lieta notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo portando un messaggio di speranza in un momento buio della storia. A quanto comunica il Daily Mail, la polizia ucraina ha sentito le urla della donna, per poi aiutarla a partorire e chiamando l’ambulanza. Mamma e figlia sono stati poi trasportati in ospedale. Stanno bene.

La piccola è nata alle 20.30 di venerdì 25 febbraio. Dopo il parto, che non è stato affatto semplice, la mamma era felicissima.