Aveva il biglietto per la partita Francia-Germania e voleva provocare una strage. Il Wall Street Journal racconta un retroscena scioccante. Un addetto alla sicurezza in servizio a Saint-Denis ha spiegato che uno degli attentatori “è stato perquisito all'entrata dello stadio un quarto d'ora dopo l'inizio della partita”. “Aveva addosso una cintura esplosiva e una volta scoperto è scappato facendosi saltare in aria".

Versione confermata anche dalla polizia secondo la quale l'attentatore voleva farsi esplodere all'interno dello stadio per provocare una strage. Circa tre minuti dopo, una seconda persona si è poi fatta saltare in aria all'esterno dell'impianto, mentre un terzo attacco suicida è avvenuto nei presi del McDonald's. Queste esplosioni spiegano il forte boato sentiti all’interno dello stadio.