Notizie, queste, che fanno davvero raccapricciare i capelli. Come può una bambina essere vittima di un brutale stupro?

Eppure ci sono persone che non si fermano davanti a niente. In India, un 25enne si è approfittato barbaramente di una piccola di 9 anni riducendola in fin di vita.

La violenza risale a domenica scorsa: la piccola, che frequenta la quarta elementare in una scuola governativa, stava giocando in un cortile con due amichette, un uomo si è avvicinato e con un pretesto ha portato la bambina in un luogo appartato per stuprarla.

La vittima è stata trovata dalla madre diverse ore dopo l’accaduto. E’ stata trasportata con urgenza in ospedale: riporta gravi lesioni interne subite a causa dell’aggressione.