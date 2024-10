Emna Chargui è una blogger tunisina che si è cacciata nei guai per un semplice post ironico pubblicato su Facebook. La 27enne qualche giorno fa ha scritto la “Sura del Corona”, un post ironico in cui, nella forma che richiamava un verso del Corano, c’era scritto che il Covid-19 proveniva dalla Cina e che era necessario lavarsi le mani. Nei giorni seguenti la donna è stata sottoposta a diversi interrogatori e poi è comparsa in tribunale.

La donna ha risposto a una serie di domande che andavano dalla fede alla recente comparsa di eventuali disturbi mentali fino a domandarle se avesse consultato uno psichiatra. Al termine dell’udienza è stata formalmente incriminata per “incitamento all’odio religioso attraverso mezzi ostili o violenza” e “offesa alle religioni autorizzate”, ai sensi degli articoli 52 e 53 del codice penale. Rischia fino a tre anni di carcere e una multa di 2000 dinari.

Subito dopo la pubblicazione del post della blogger, è partita la campagna di odio online. Emna ha ricevuto minacce di morte e di stupro, ma le autorità non hanno preso alcuna misura protettiva nei suoi confronti.

Dunque, nonostante i progressi democratici, in Tunisia si utilizzano ancora leggi repressive contro la libertà d’espressione. Emna può aver agito con leggerezza, non calcolando le conseguenze del suo gesto e non tenendo conto della suscettibilità del pubblico di un paese da cui tra l’altro in tanti sono partiti per andare a combattere in Siria, ma ciò che ha fatto rientra in pieno nella libertà d’espressione. La blogger tornerà davanti al giudice il prossimo 2 luglio.