La storia di Gideon commuove il web. Lo sguardo di questo pit bull abbandonato, trovato a rovistare nella spazzatura con ferite al collo e sul muso, non è passato inosservato alla fondazione Bill. Stava morendo di fame e per le infezioni delle sue ferite. Ma i ragazzi che lo hanno trovato non si sono tirati indietro, nonostante si trattasse di una razza da molti considerata pericolosa. Lui all'inizio è parso titubante, poi si è lasciato avvicinare accettando l'aiuto dell'uomo. Da quel momento il suo carattere è sbocciato, si è aperto al rapporto con le persone, è guarito ed ora è di nuovo felice. I vecchi proprietari, contattati, non ne vogliono più sapere. Gideon ora cerca una casa, consapevole che la sua vita sia cominciata da capo.